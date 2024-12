Lookdavip.tgcom24.it - Blue Ivy debutta sul red carpet: la figlia di Beyoncé e Jay-Z è tutta d’oro

Ti distrai un attimo. eIvy Carter ha già dodici anni. Il 9 dicembre la primogenita die Jay-Z ha calcato il reda Los Angeles. Non un ruolo da accompagnatrice della famosa madre per lei ma uno da protagonista: la giovane ha infatti prestato la voce per Mufasa: Il re leone, pellicola in uscita il 20 di questo mese nelle sale italiane. Circondata dalla famiglia,Ivy ha incantato sul red.Leonesse al cinemae laIvyLe vicende dei famosi leoni nella savana africana accompagnano i bambini da un trentennio. In questa nuova pellicola viene raccontata la storia di Mufasa, attraverso la narrazione del mandrillo Rafiki. Ad ascoltare c’è la giovane cucciola di leonessa Kiara,di Simba e Nala. A prestare la voce a quest’ultima èmentre al personaggio di Kiara ci ha pensatoIvy Carter.