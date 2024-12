Ilgiorno.it - Bergamo, la nuova vasca di laminazione manda in tilt il traffico

– Imbottigliati nel. Mattinata da incubo, quella di ieri, per gli automobilisti in città, soprattutto per coloro che per questione di lavoro o di studio sono abituati a transitare dal quartiere cittadino di Santa Lucia. Numerosi sono rimasti fermi nelche si è venuto a creare nella zona attorno a largo Barozzi, dove c’era una volta la sede degli ex Ospedali Riuniti (ora ci sono invece l’Accademia e il comando provinciale della Guardia di Finanza) e dove proprio ieri mattina sono iniziati i lavori per la realizzazione delladianti-allagamenti tra via Statuto, via Grataroli e il parcheggio a pagamento. Il progetto che ammonta a circa 4 milioni di euro dovrebbe riuscire a compensare le attuali insufficienze del sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche e impedire, in caso di bombe d’acqua, l’allagamento della zone, come invece è avvenuto in passato.