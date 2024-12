Ilrestodelcarlino.it - Ascoli Calcio: Di Carlo punta alla quarta vittoria mentre si discute la cessione del club

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’di Mimmo Dicerca ladi fila. Nel frattempo si scalda la trattativa per l’eventualedelche nella giornata di ieri ha fatto registrare novità in merito. In casa del Legnago Salus, attuale ultima forza del campionato, sabato prossimo (avvio alle 15) il tecnico bianconero proverà a conseguire una curiosa sequenza. In principio, tra le svariate difficoltà presenti, l’allenatore non era riuscito ad evitare le prime quattro sconfitteguida del Picchio con Pescara (1-2), Ternana (3-1), Perugia (0-1), Pineto (1-0). Successivamente quindi ecco i quattro pareggi al cospetto di Campobasso (1-1), Arezzo (1-1), Pontedera (1-1), Vis Pesaro (1-1). Alcuni dei quali in grado di lasciare un po’ di amaro in bocca per la maniera in cui erano maturati, dato il vantaggio trovato e poi sciupato nel corso dell’evoluzione della gara.