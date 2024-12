Ilrestodelcarlino.it - Anguille col trasmettitore satellitare: così si monitora il ciclo biologico

Cesenatico (Cesena), 10 dicembre 2024 – Cesenatico si conferma un centro importante per lo studio sullee a livello internazionale. Nel progetto Lifeel per la salvaguardia dell’anguilla europea a rischio di estinzione, il gruppo di ricerca guidato dal professor Oliviero Mordenti del dipartimento di scienze mediche veterinarie dell’Università di Bologna, che ha sede a Cesenatico, da anni sta studiando la riproduzione in cattività delle, ottenendo risultati sempre più incoraggianti. Ora ha stretto un importante accordo con l’Agenzia per l’ambiente del Regno Unito, che consiste nella fornitura e installazione di strumentazioni ‘pop up’, trasmettitori satellitari da impiantare nella schiena delleper poterne seguire i movimenti. Nei giorni scorsi i docenti e gli studenti dell’Università, il personale dell’Agenzia britannica per l’ambiente giunto da Londra e la Capitaneria di Porto hanno liberato in mare a un miglio dalla costa ventiadulte con il ‘pop up’ inserito.