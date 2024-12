Lettera43.it - Andrea Purgatori, la lettera dei figli al padre: «La tua morte una catastrofica sequenza di errori»

Ladel giornalista, avvenuta nel luglio 2023, potrebbe portare al processo per omicidio colposo di quattro medici, accusati dalla procura di Roma di aver commessogravi. In unaaperta al, iEdoardo, Victoria e Ludovico hanno descritto una dolorosadi diagnosi sbagliate e cure inefficaci. «Le metastasi cerebrali? Mai esistite», hanno scritto, accusando i medici di «imperizia e imprudenza» che avrebbero non solo ritardato le cure necessarie, ma anche prolungato inutilmente la sofferenza del. Nella, affidata all’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri, ihanno ricordato come, fidandosi di «amici e professionisti delle migliori cliniche», abbia affrontato con speranza un percorso medico che si è rivelato devastante.