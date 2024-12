Iodonna.it - Almanacco Barbanera si rinnova: più maneggevole, contenuti freschi

Roma, 10 dic. (askanews) – Una veste graficata con un formato piùpiù, come i consigli sul fai-da-te, l’interpretazione dei sogni, i riti della nostra tradizione e liste illustrate dei cibi di stagione. L’più antico d’Italia, il, torna in edicola, in libreria e online, per un viaggio lungo un anno con consigli e buone pratiche per vivere in armonia con la natura e il cielo. Il filo conduttore del 2025 è “coltivato e scoltivato”: ogni mese, infatti, lo sguardo è su una pianta spontanea ed una coltivata, di cuiracconta i riti e i miti, le proprietà curative e quelle culinarie, insegnando a riconoscerle, raccoglierle e utilizzarle, oppure a coltivarle nell’orto, in giardino e sul balcone.“Tutto il mondo è un orto, se sai dove guardare” è il motto delche da oltre 260 anni, dalle pagine dell’, il più longevo d’Italia, presenta al lettore ogni giorno un’occasione per riscoprire la bellezza dei gesti semplici del vivere quotidiano.