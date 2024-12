Ilrestodelcarlino.it - Addio a Egidio Del Bianco: "Scultore e disegnatore, il mondo dell’arte in lutto"

Ile la comunità di Macerata piangono loDel. Se n’è andato in punta di piedi ieri mattina, all’ospedale, dove era ricoverato da qualche settimana e stava facendo delle terapie a seguito di una malattia. Aveva 73 anni. Aveva compiuto gli studi all’Istituto d’arte (dove aveva studiato anche oreficeria) e all’Accademia di belle arti di Macerata. Era allievo e amico di Umberto Peschi, con sui aveva collaborato per molti anni per realizzare sculture e monumenti. Delaveva realizzato ad esempio le croci in ferro di fronte alla chiesa Santa Madre di Dio e varie opere disseminate per la città come quella in via Cincinelli. "Per me è stato un caro amico – dice addolorato Lucio Del Gobbo –. Ci siamo sentiti una settimana fa". Nessuno aveva immaginato una fine così improvvisa.