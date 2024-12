Amica.it - A quali parole beauty (più cercate su Google nel 2024) diremo addio?

Leggi su Amica.it

Cosa ci spinge a cercare qualcosa su? La curiosità, il desiderio di scoprire le ultime tendenze, o forse il bisogno di sentirci connessi con gusti e passioni condivisi. Ogni anno, il motore di ricerca più utilizzato al mondo diventa un archivio vivente delle nostre preferenze, un riflesso digitale delle nostre abitudini e dei tratti che ci caratterizzano. Il report Un anno di ricerche sunon solo mostrasono lepiù, ma conferma anche l’importanza del settore della bellezza, in continuo cambiamento. Le ricerche inerenti a make-up, skincare e tipsraccontano cosa troviamo affascinante, ma anche cosa desideriamo e come vogliamo sentirci. Questo studio annuale non è solo una classifica, ma un termometro delle passioni e delle aspirazioni delle persone in tutto il mondo.