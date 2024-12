Lapresse.it - Usa, assolto l’ex marine Daniel Penny per morte afroamericano in metropolitana New York

Leggi su Lapresse.it

Un tribunale di Manhattan, New, ha, 26 anni, per ladi Jordan Neely, l’uomodi 30 anni che l’1 maggio 2023soffocò per sei minuti con una presa al collo all’interno di un vagone delladi Newritenendo che fosse una minaccia. La scorsa settimana era caduta nei suoi confronti l’accusa più grave di omicidio di secondo grado (che si verifica quando l’autore intendeva causare gravi lesioni corporali o ha agito con un’indifferenza estrema per la vita umana, consapevole che le sue azioni potevano portare alla) non raggiungendo un verdetto unanime da parte della giuria, oraè stato ritenuto non colpevole anche di omicidio colposo per negligenza. Entrambe le accuse prevedevano pene carcerarie. I fatti e il processo, 26 anni, bianco, strinse l’Neely al collo per circa sei minuti, in una presa da strangolamento che altri passeggeri dellaripresero parzialmente in video.