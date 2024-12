Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-12-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in le piogge hanno provocato allagamenti nelle aree di pianura dell’Emiliagna chiuse le tangenziali di Parma e Reggio Emilia In entrambe le direzioni a Modena sono invece chiusi alcuni Sottopassi le piene dei fiumi hanno raggiunto livelli di attenzione ma comunque sotto controllo sull’aria appenninica la situazione ha visto la neve anche nella notte con accumuli di alcune decine di centimetri alle quote più elevate sull’autostrada A1 al km 264 fra Calenzano il bivio per la direttissima verso Bologna due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nella quale sono rimaste coinvolte due auto un furgone altre 6 persone sono rimaste ferite Una delle quali in modo grave ancora da chiarire la dinamica dell’incidente tratto autostradale era stato chiuso per permettere i soccorsi è stato Ha riaperto alle intorno alle di questa mattina via la patente A chi guida con il telefonino a chi si mette al volante ubriaco o drogato che abbandona gli animali in strade ancora stretta sui monopattini con obbligo di targa kasko assicurazione alcune delle nuove norme della riforma del codice della strada che scatta da sabato prossimo 14 dicembre sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare neopatentati Ma al limite durerà 3 anni una scossa di terremoto di magnitudo 3.