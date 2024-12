Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha un look aristocratico, e qui spieghiamo come ottenerlo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.ha essenzialmente lo stesso taglio di capelli da oltre un decennio. A volte aggiunge un singolo, piccolo ricciolo sul davanti. A volte li lascia crescere oltre la sua mascella affilataun rasoio. A volte (e solo a volte) li accorcia sul dietro per aggiungere un po' di volume in più. Per la maggior parte del tempo, i capelli color cioccolato dell'attore americano sono rimasti esattamente gli stessi. E non c'è assolutamente nulla di sbagliato in una simile scelta!A metà del 2024, però, è successo qualcosa. Mentre era sul set di Marty Supreme di Josh Safdie, il candidato all'Oscar ha debuttato con un nuovo taglio.