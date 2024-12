Liberoquotidiano.it - Siria: Tajani, 'tutelare nostri connazionali e minoranze religiose ed etniche'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "L'attacco terroristico di Hamas a Israele ha scatenato un incendio in Medio Oriente che anche il governo italiano, in questi mesi di presidenza G7, ha provato a contenere per favorire il rilancio del processo politico in tutta la regione. Adesso la fiammata in: Assad è caduto perché il suo regime si reggeva solo sul sostegno di Hezbollah e dell'Iran, indeboliti dal confronto con Israele. La stessa Russia, che ha potenti aerei da caccia in, si è dimostrata troppo impegnata sul fronte ucraino". Lo ha detto in una intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio, aggiungendo che in, "adesso il primo impegno è la sicurezza dei, mentre parallelamente dobbiamo capire come operare politicamente, tenendo di vista gli assetti futuri del Paese".