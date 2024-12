Secoloditalia.it - “Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura”: la nuova edizione presentata alla Camera

. Unache fa. È questo il titolo del libro di Guido Giraudo, Andrea Arbizzoni, Giovanni Buttini, Francesco Grillo e Paolo Severgnini, che ripercorre ladel giovane militante del Fronte della Gioventù di Milano rimasto vittima, sotto casa, di un agguato messo in atto da un commando di universitari di Avanguardia operaia che, il 13 marzo del 1975, lo ha massacrato a colpi di chiavi inglesi.morirà per le lesioni riportate il 29 aprile.Il volume, di cui Idrovolante ha recentemente pubblicato la decimariveduta ed ampliata, è stato presentatodei Deputati presso la Sala Tatarella. La giornalista Annalisa Terranova, che ha moderato l’incontro, ha giustamente sottolineato, in apertura, il fatto che la dolorosadideve essere considerata parte della memoria non solo della destra, ma di tutti gli italiani.