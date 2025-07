Saviano in lacrime dopo la condanna del boss il video del crollo e dello sfogo durissimo contro la politica

Minacce a Saviano e Capacchione: condannati boss e legale. Lo scrittore in lacrime: "Mi hanno rubato la vita" - “Mi hanno rubato la vita”. E’ un pianto liberatorio quello di Roberto Saviano quando i giudici della Corte d’Appello di Roma hanno letto la sentenza con cui sono state confermate le condanne per il boss dei Casalesi Francesco Bidognetti (1 anno e 6 mesi) e per l’avvocato Michele Santonastaso (1.

Minacce a Saviano e Capacchione, confermata in Appello la condanna al boss Bidognetti. Lo scrittore in lacrime in aula - Sono state confermate in Appello le condanne per le minacce, aggravate dal metodo mafioso, rivolte in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado “Spartacus” a Napoli alla giornalista Rosaria Capacchione e allo scrittore Roberto Saviano.

