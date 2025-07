Il grande annuncio di Trump è senza colpi di scena per Mosca

Dovevano essere ventiquattro ore, poi cento giorni, infine sono diventati cinquanta a partire da ieri. Il tempo concesso dal presidente americano Donald Trump a Vladimir Putin per far finire la gue.

L'annuncio di Trump a Ryad: Elimineremo tutte le sanzioni alla Siria - (Agenzia Vista) Ryad, 14 maggio 2025 "Elimineremo tutte le sanzioni alla Siria, e penso che sarà davvero una buona cosa.

Pechino pronta ai colloqui commerciali con gli Usa dopo l'annuncio di Trump sui dazi - Pechino è disposta ad avviare i colloqui commerciali con gli Usa, all'indomani dell'annuncio del presidente americano Donald Trump secondo cui i pesanti dazi al 145% decisi sulle importazioni dei beni made in China sarebbero stati ridotti una volta raggiunto un accordo.

Trump, annuncio a sorpresa: "Gli Houthi si sono arresi, fermeremo i bombardamenti" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a sorpresa la fine del conflitto con gli Houthi, in Yemen, e la ripresa della navigazione commerciale senza il rischio per gli Usa di venire attaccati dalla milizia sostenuta dall'Iran.

Il terzo bilaterale fra Benjamin Netanyahu e Donald Trump è andato in scena ieri sera. Cena nella Blue Room e colloqui su diversi temi. Nessuna conferenza stampa, ma all'ultimo minuto i reporter sono stati fatti entrare nella stanza e per una ventina di minuti i

Il "grande annuncio" di Trump è senza colpi di scena per Mosca - Il presidente americano concede altro tempo al Cremlino, minaccia dazi se non si raggiunge un accordo in cinquanta giorni e trasforma la solidarietà agli ucraini in un affare per gli Stati Uniti. Riporta ilfoglio.it

Doccia fredda dagli Usa, dazi killer: “A rischio migliaia di imprese veronesi” - Casartigiani Verona lancia l’allarme sui dazi Usa, e non usa mezzi termini di fronte all’annuncio ufficiale del presidente Trump ... Scrive veronaoggi.it