La coppia poco presente nelle prime puntate torna al centro dell'attenzione: tra gossip, convivenza e strategie: ecco come sarebbe finito per Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi il loro viaggio nei sentimenti. Nelle prime due puntate di Temptation Island, la produzione ha deciso di concentrarsi solo su alcune delle sette coppie presenti nel resort calabrese. Tra le coppie rimaste un po' in ombra c'è quella formata da Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi. Tuttavia, nelle ultime ore, sono emerse alcune anticipazioni su come si sarebbe concluso il loro percorso nel docu-reality. Il problema della convivenza e un amore a distanza Lucia e Rosario, sesta coppia presentata dal programma, sono arrivati a Temptation Island con l'obiettivo di risolvere una questione che li tormenta da tempo: la convivenza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Temptation Island, Lucia e Rosario: una segnalazione li tradisce, ecco cosa è successo davvero