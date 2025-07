Centrodestra verso vertice su Regionali ok possibile a Puglia-Toscana Stand by Veneto

Roma, 14 lug. (askanews) – La data del vertice resta ancora ballerina, per incastri di agende da verificare e perchĂ© bisognerĂ attendere il rientro di Antonio Tajani dal suo viaggio negli Stati Uniti. Ma mercoledì o giovedì, probabilmente all’ora di pranzo, i leader del centrodestra si vedranno a palazzo Chigi. C’è molto da discutere, vista anche la situazione internazionale e la minaccia dazi, ma il piatto forte sarĂ comunque quello delle candidature per le prossime elezioni regionali. Per la prima volta ufficialmente a cercare di sciogliere il grande nodo che pesa su questo punto di svolta della legislatura saranno Giorgia Meloni, Matteo Salvini, il segretario di Forza Italia e il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Crisi nel centrodestra regionale: convocato un vertice di maggioranza - Venti di crisi in giunta regionale. Nel corso del vertice dell’Esecutivo di venerdì 16 maggio, si è consumata una frattura tra la compagine di Fratelli d’Italia e il resto del centrodestra, Lega e Forza Italia.

Friuli Venezia Giulia, venti di crisi: vertice domenicale del centrodestra per salvare la Regione dopo gli attacchi di FdI - FRIULI VENEZIA GIULIA - Sempre la stessa materia: la sanitĂ . E la medesima dinamica: puntare su un tema per investirne altri, piĂą ampi e politici.

Centrodestra, scontro Fratelli d'Italia-Lega sulla sanità (ancora prima del vertice). Tosi: «Liste d'attesa e fondi nel caos». La replica: solo demagogia - VENEZIA - Il vertice di centrodestra non si è ancora tenuto, ma le frizioni fra gli alleati sono già ricominciate.

Le elezioni regionali in Puglia diventano un caso: il centrodestra ha un nome forte? - Dopo venti anni di governo del centrosinistra in Puglia, il centrodestra vuole provare a riprendersi la Regione. tag24.it scrive