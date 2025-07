Trump annuncia nuove armi all’Ucraina e promette | O la tregua in 50 giorni o sanzioni secondarie a Mosca

Nuove difese aeree e una nuova scadenza per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, pena sanzioni secondarie. È questo il messaggio che il Presidente americano Donald Trump ha inviato oggi alla Russia. Qualche indizio lo aveva già dato nei giorni scorsi, ma oggi, durante l’incontro svoltosi nello Studio Ovale a Washington con il Segretario Generale della Nato Mark Rutte, è arrivata l’ufficialità. Nuove sanzioni. «Sono scontento con la Russia, imporremo severe tariffe se non avremo un accordo entro 50 giorni, tariffe secondarie intorno al 100% ». Cominciai dai dazi, tanto cari al Presidente americano, il nuovo tentativo di portare Mosca al tavolo negoziale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Trump annuncia nuove armi all’Ucraina e promette: “O la tregua in 50 giorni o sanzioni secondarie a Mosca”

