Spruzzano spray al peperoncino nel locale poi scoppiano due liti | minorenni nei guai

PISA – Spray al peperoncino in un locale di Marina di Pisa. È successo nella notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio. Ignoti avevano spruzzato spray al peperoncino ed erano comparsi in molti sintomi quali tosse e bruciore agli occhi in alcuni utenti del locale. Giunti sul posto gli operatori sono intervenuti anche per due distinti episodi di lite scaturite tra giovani nelle adiacenze del locale. Sono stati denunciati due minori e sono stati sequestrati una chiave inglese di grosse dimensioni ed una mazza da baseball ritrovate in possesso degli stessi. Sono in corso indagini da parte degli uffici investigativi della Questura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it