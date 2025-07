Veronica Peparini e Andreas Muller uniti in matrimonio | la storia d’amore che ha vinto i pregiudizi

Roma, 14 luglio 2025 – Sorridenti con in braccio le loro gemelline, posano davanti alle fotocamere nel giorno del Sì. Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati: lo hanno fatto civilmente, di fronte a pochi, intimi, invitati, in attesa del matrimonio in chiesa, fissato per il 29 settembre prossimo. L’ex coreografa, 54 anni, e il ballerino, 29 anni, coronano così otto anni di un amore nato negli studi televisivi di Amici di Maria de Filippi. Lei era la maestra, lui l’allievo. Ma le differenze d’etĂ e di ruoli  non hanno impedito alla scintilla di accendersi. E al legame di durare. La relazione di Peparini e Muller ha resistito al tempo e alle malelingue, ed è sbocciata in due giovani vite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Veronica Peparini e Andreas Muller uniti in matrimonio: la storia d’amore che ha vinto i pregiudizi

