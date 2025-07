Neonato di cinque mesi muore mentre dorme con i genitori Disposta l' autopsia

Una vacanza si è trasformata in tragedia per una famiglia originaria di Alatri, in provincia di Frosinone. Un neonato di appena cinque mesi è morto all’alba di oggi, lunedì 14 luglio, al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dopo essere stato trovato privo di sensi nella stanza di un. 🔗 Leggi su Today.it

Shock a Carovigno: neonato di 5 mesi muore in vacanza con i genitori. Inutili i soccorsi. La Procura apre un'inchiesta e dispone l'autopsia.

Aveva solo cinque mesi il neonato morto all'ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato trasportato d'urgenza nella notte tra sabato e domenica. Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori in un villaggio turistico di Carovigno, in provincia di Brindisi, vicino all

