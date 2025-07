Conceicao Juve Chico resterà in bianconero | è fatta! Le cifre dell’operazione e tutto quello che c’è da sapere sulla permanenza a Torino Ultime

Conceicao Juve, Chico resterà in bianconero a titolo definitivo: tutti i dettagli su quello che sarà il colpo sulla fascia. L’affare che porterà Francisco Conceiçâo alla Juventus è ormai concluso. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, la trattativa con il Porto si è ufficialmente chiusa per una cifra che si aggira intorno ai 22 milioni di euro, con l’aggiunta di 5 milioni di euro in bonus. Parte di questi bonus sono facilmente raggiungibili. Il calciomercato Juventus ha messo sul piatto una cifra complessiva di 22 milioni di euro per Conceiçâo, cifra che il Porto ha accettato. A questa cifra base si aggiungono i bonus, che potrebbero far lievitare ulteriormente l’importo finale, ma sono strutturati in modo che parte di essi siano relativamente facili da raggiungere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, Chico resterà in bianconero: è fatta! Le cifre dell’operazione e tutto quello che c’è da sapere sulla permanenza a Torino. Ultime

Conceicao Juve, dubbi sulla permanenza del portoghese in bianconero! Chico può tenersi stretta la Signora solo in un caso: c’entra Tudor! Lo scenario - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juve, il portoghese può rimanere in bianconero solo se riuscirà a fare questo nei confronti di Igor Tudor: lo scenario.

Doppietta Conceicao, ancora Chico! La Juve dilaga contro l’Al Ain: il VIDEO della bellissima rete a rientrare del portoghese - di Redazione JuventusNews24 Doppietta Conceicao, ancora Chico! La Juve dilaga contro l’Al Ain: il VIDEO della rete segnata dal portoghese.

Conceicao Juve: mossa a sorpresa del Porto che può cambiare tutto! I lusitani hanno preso questa decisione, l’ultimissima voce su Chico non passa inosservata - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juve: il Porto può cambiare tutto! I portoghesi hanno preso questa decisione, quella novità su Chico non passa inosservata.

Calciomercato Juve, la scelta su Conceicao e Kolo Muani. Nico Gonzalez via, Tudor ha un'arma in più Il Mondiale per Club ha spazzato via ogni dubbio sulla funzionalità dei due bianconeri: ora il tecnico insiste Igor Tudor si è sempre discostato dalle pieghe p Vai su Facebook

