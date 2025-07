Rende Addio a Giuseppe Magdalone il ricordo commosso di Claudio Castiglione | Un uomo vero semplice e fiero

“Giuseppe mi chiamava sempre Costantino, come mio padre, ed io non lo correggevo mai, per rispetto e gratitudine che aveva nei miei confronti”. Comincia così il toccante ricordo che Claudio Castiglione ha voluto dedicare a Giuseppe Magdalone, figura conosciuta e stimata a Rende, scomparso nelle ultime ore. Un omaggio intimo e personale, che restituisce l’immagine autentica di un uomo profondamente legato alle sue radici, alla sua famiglia e alla sua storia. “Mi diceva spesso: ‘Quando scrivi lo fai con semplicità e verità, senza guardare in faccia a nessuno. Bravo!’”. Parole che raccontano non solo l’affetto, ma anche la stima profonda che legava i due. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

