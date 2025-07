Dazi Schlein | Meloni fallimentare venga in Parlamento a chiarire

Roma, 14 lug. (askanews) – “Meloni nei confronti di Trump si è rivelata del tutto fallimentare. Ora venga in Parlamento a chiarire al paese che cosa intende fare per sostenere il negoziato europeo e per sventare questi dazi al 30% che avrebbero un impatto devastante sulle imprese e sui lavoratori italiani”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein al Tg3. “In Spagna hanno un confronto permanente dal governo con le istituzioni locali, con le opposizioni e con tutte le categorie sociali”, ha osservato. Per Schlein bisogna sostenere “concretamente” lo sforzo della commissione europea “essendo anche disponibili a mettere subito sul tavolo delle contromisure mirate, proporzionate e a colpire dove fa piĂą male: servizi digitali, i servizi commmerciali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

