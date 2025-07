Trema la provincia terremoto di 2.9 a Novara di Sicilia

Un terremoto di magnitudo 2.9 si è verificato quattro minuti prima delle 18 nela zona di Novara di Sicilia. E' quanto rilevato nella nostra provincia dall'istituto di Vulcanologia. La profondità del sisma è stata di 9 km. Non si registrano danni a cose o feriti. . 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: terremoto - provincia - novara - sicilia

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Terremoto in provincia di Udine, scossa di magnitudo 2.4 - (Adnkronos) – Terremoto oggi lunedì 28 aprile nella provincia di Udine. La scossa, di magnitudo 2.4, è stata registrata dall'Ingv alle 7 in provincia di Udine.

Terremoto di magnitudo 3.8. Epicentro in provincia di Bologna avvertito anche a Modena - Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.8, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna.

Trema la provincia, terremoto di 2.9 a Novara di Sicilia https://ift.tt/Sptgo43 https://ift.tt/3AyH6da Vai su X

Trema la provincia, terremoto di 2.9 a Novara di Sicilia; Terremoto in provincia di Messina, in Sicilia, a Novara Di Sicilia. Magnitudo 2.9. Ecco qui i dettagli; Forte scossa di terremoto con magnitudo 4.8 avvertita anche a Catania.

Terremoto magnitudo 2.9, epicentro nei pressi di Novara di Sicilia - 9 è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro ... 98zero.com scrive

Terremoto in provincia di Messina, in Sicilia, a Novara Di Sicilia ... - Il 26 Febbraio 2023 ore 01:39 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2. Come scrive ilmeteo.it