Scherma Mondiali Tbilisi 2025 La ‘Vecchia Europa’ riprenderà il ruolo egemone oppure abdicherà all’Estremo Oriente?

Il tema forte degli imminenti Mondiali di scherma di Tbilisi 2025 è rappresentato dalla distribuzione geografica che verrà assunta dalle medaglie. La disciplina sta diventando viepiù globale, come testimoniato dal fatto che i Giochi olimpici di Parigi abbiano visto l’ Europa raccogliere “solo” 4 medaglie d’oro, a fronte delle 6 involatesi in Asia. Un cambio della guardia epocale, soprattutto se si considera come la Cina sia inopinatamente rimasta a secco. Sono stati Giappone, Corea e Hong Kong a fregiarsi di due titoli a testa. Italia, Francia e Ungheria – le superpotenze storiche attualmente in grado di partecipare all’arena internazionale senza limitazioni – hanno confermato il loro ruolo di nazioni leader nel Vecchio Continente, pagando però pegno rispetto alle controparti asiatiche, sempre più “emerse” e non più “emergenti”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scherma, Mondiali Tbilisi 2025. La ‘Vecchia Europa’ riprenderà il ruolo egemone oppure abdicherà all’Estremo Oriente?

Arianna Errigo: la leonessa della scherma tra Europei e Mondiali - In punta di fioretto, ma nemmeno troppo, Arianna Errigo è sempre lì in pedana. Passano gli anni, le medaglie, i ct, eppure la brianzola non ha mai perso la grinta, riuscendo a mantenere l’alto livello a cui ha sempre abituato.

Mondiali di scherma paralimpica, Bebe Vio capo delegazione - La squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre, avrà Bebe Vio come capo delegazione.

Mondiali di Scherma Paralimpica 2025, 13 gli Azzurri convocati: c’è anche Giordan di Fiumicino - Roma – È stata ufficializzata la composizione della delegazione azzurra che prenderà parte ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre.

Mondiali di Scherma, i convocati - Per i Campionati Mondiali assoluti di Scherma di Tbilisi 2025 sono stati convocati 26 atleti. Riporta ilnuovoterraglio.it

Scherma: Mondiali assoluti, 26 azzurri convocati per Tbilisi 2025 - Sono 26 gli azzurri convocati per i Campionati del Mondo Assoluti 'Tbilisi 2025', l'appuntamento piu importante della stagione ... Secondo sportmediaset.mediaset.it