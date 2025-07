Calcio bagno di folla per Modric a Casa Milan

Bagno di folla per Luka Modric al suo arrivo a Casa Milan. Tifosi in estasi l’hanno accolto con cori e applausi, mentre l’ex Pallone d’Oro si è fermato a firmare qualche maglietta e scattare foto con i più fortunati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio, bagno di folla per Modric a Casa Milan

?È #Modric mania a #CasaMilan: bagno di folla dei tifosi rossoneri Vai su X

Jashari in dirittura d’arrivo, cresce la fiducia ed è ormai questione di ore Le ultime da Casa Milan dal nostro Stefano Bressi ? Vai su Facebook

