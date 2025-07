15enne siriano a processo per attentato a concerto Taylor Swift

È iniziato oggi a Berlino il processo contro Mohammad A., un quindicenne di origine siriana accusato di far parte di un' organizzazione terrorista e di aver collaborato all'organizzazione di un attentato dello Stato islamico che avrebbe dovuto avere luogo nel corso di un concerto di Taylor Swift a Vienna. Lo scorso anno il concerto di Vienna della cantante statunitense fu annullato per motivi di sicurezza e la polizia austriaca arrestò un diciannovenne. Mohammad A. sarebbe stato più di un complice, avendo tradotto dall'arabo le istruzioni per costruire una bomba. Inoltre, avrebbe inviato una sorta di giuramento di fedeltà all'organizzazione terrorista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 15enne siriano a processo per attentato a concerto Taylor Swift

