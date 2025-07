Ufficiale il Napoli nomina Tommaso Bianchini nuovo Direttore Generale dell’Area Business

La SocietĂ Sportiva Calcio Napoli ha appena annunciato Tommaso Bianchini come nuovo Direttore Generale dell’Area Business. Lo ha fatto tramite una nota ufficiale sul proprio sito, in cui spiega anche quali saranno le mansioni del 41enne manager romano. Napoli, Tommaso Bianchini nominato nuovo Direttore Generale dell’Area Business. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare la nomina di Tommaso Bianchini a Direttore Generale dell’Area Business, intendendosi per Area Business la zona sotto menzionata di sua competenza. Bianchini riporterĂ direttamente al Presidente De Laurentiis e all’Ad Andrea Chiavelli e avrĂ diretta responsabilitĂ nelle Aree Marketing, Commerciale, Merchandising e Stadium Innovation, che dovrĂ generare una diversa utilizzazione dello stadio stesso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

