Ranieri | Nazionale? Non potevo fare due lavori Gasperini ha un compito importante

Un attesa per in nuovi acquisti che un po’ di ansia la sta portando, posto che Gasperini e tifosi si aspettavano almeno un paio di colpi a questo punto di luglio. Il Flamengo complica l’affare Wesley e procede a oltranza la trattativa per Rios, per un Massara che non ha un attimo di rispiro in questo periodo. Una mano gliela sta sicuramente dando Ranieri, in una nuova veste dopo aver appeso fischietto e cronometro al chiodo: “Mai piĂą in panchina? No no, mai piĂą, è finita. Sono contento così”, a ribadito lo stesso Claudio, giusto per essere chiari un’ultima volta. Tanto altro però ha detto ai microfoni del TGR, che lo ha intercettato durante la vacanza a Riace che si sta concedendo: “Ora sono il consigliere dei Friedkin e spero di far bene il mio lavoro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ranieri: “Nazionale? Non potevo fare due lavori, Gasperini ha un compito importante”

