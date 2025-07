Paderno d’Adda nuovo ponte San Michele | il tempo sta per scadere ma i progetti non piacciono

Paderno d'Adda (Lecco), 14 luglio 2025 – Un nuovo ponte San Michele, è il tempo di decidere perchĂ© il tempo sta per scadere. In mattinata i consiglieri regionali della Commissione V Territorio hanno compiuto un sopralluogo  sul campo a Paderno e Calusco d'Adda per valutare di persona le conseguenze dei progetti per rimpiazzare lo storico ponte San Michele, un capolavoro di archeologia industriale costruito tra il 1887 e il 1889 per superare l'Adda. E' un viadotto sia stradale, sia ferroviario. Nonostante sia stato chiuso quasi due anni dal 2018 al 2020 perchĂ© rischiava di crollare, e sia stato sottoposto a un massiccio intervento di restauro e consolidamento, l'infrastruttura dovrĂ essere sostituita entro il 2030 o poco oltre, perchĂ© poi non reggerĂ oltre nĂ© il passaggio dei treni, nĂ© quello delle auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paderno d’Adda, nuovo ponte San Michele: il tempo sta per scadere ma i progetti non piacciono

In questa notizia si parla di: adda - paderno - ponte - michele

Paderno d’Adda, il vecchio ponte San Michele non reggerà oltre il 2030. Vertice d’urgenza in Regione: ''Dobbiamo fare in fretta'' - Paderno d'Adda (Lecco), 15 maggio 2025 – Corsa contro il tempo per costruire un rimpiazzo del ponte San Michele sull'Adda, tra Paderno, sulla sponda lecchese, e Calusco, su quella Bergamasca.

Nuovo ponte sull'Adda Paderno-Calusco: dibattito pubblico sulle alternative di progetto - Entra nel vivo il "Dibattito pubblico" dedicato al nuovo ponte ferroviario e stradale che collegherà Calusco d’Adda (nella vicina Bergamasca) e Paderno d’Adda (in provincia di Lecco) in sostituzione dell’attuale ponte San Michele di Rete Ferroviaria Italiana.

Ponte di Paderno d’Adda, Terzi: “Procedure più veloci con il commissario straordinario” - Tempi ridotti per la realizzazione di opere strategiche in Lombardia, come il potenziamento ferroviario della linea Milano-Mortara e il nuovo ponte di Paderno d’Adda, grazie alla nomina di un Commissario straordinario nell’ambito degli emendamenti al DL (Decreto-legge) Infrastrutture approvati alla Camera de Deputati.

Approvata la nomina del Commissario straordinario per il Nuovo Ponte San Michele Il Comune di Calusco d’Adda informa i cittadini che, nell’ambito della conversione in legge del Decreto Infrastrutture, la Camera dei Deputati ha approvato la nomina di un Vai su Facebook

Paderno d’Adda, nuovo ponte San Michele: il tempo sta per scadere ma i progetti non piacciono; Ponte San Michele: la Commissione Territorio valuta le alternative progettuali; Nuovo Ponte San Michele tra Calusco e Paderno, il sopralluogo della Commissione regionale.

Paderno d’Adda, nuovo ponte San Michele: il tempo sta per scadere ma i progetti non piacciono - Le soluzioni proposte per rimpiazzare lo storico viadotto sono troppo impattanti per il traffico e perchè dovrebbero essere abbattute case e attività commerciali ... Lo riporta ilgiorno.it

Sopralluogo per il nuovo ponte di Paderno: tre nuove ipotesi sul tavolo - Stamattina il tour al ponte di Paderno di alcuni esponenti della Commissione territorio di Regione Lombardia Calusco, Paderno e Sotto il Monte pronti con delle proposte diverse rispetto ai tre scenari ... msn.com scrive