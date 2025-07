Cure palliative medico a processo in Germania per 15 omicidi

È iniziato oggi a Berlino il processo contro un medico esperto nelle cure palliative accusato di aver ucciso quindici persone stordendole con farmaci in dosi eccessive e, in alcuni casi, appiccando incendi per nascondere il suo operato. L'uomo, un quarantenne, è detenuto in carcere dallo scorso agosto e oggi ha taciuto di fronte alle accuse del pubblico ministero. Come riferisce l'agenzia tedesca Dpa il pubblico ministero ha rivelato alcuni dettagli dei comportamenti del medico: il 5 settembre 2022 avrebbe somministrato a una donna di 56 anni fisicamente indebolita, nel suo appartamento e senza alcuna indicazione medica, un anestetico e un miorilassante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cure palliative, medico a processo in Germania per 15 omicidi

