C’è un posto, in Inghilterra, dove l’automobile è ancora un gesto d’amore. Dove l’accelerazione non è solo una misura fisica, ma un’emozione. Goodwood è questo: il Festival della velocità che non teme il tempo, che lo sfida. Un rito collettivo che si rinnova ogni luglio tra l’erba tagliata del Sussex, con l’odore della benzina che si mescola a quello dei fiori estivi, tra i vialetti ghiaiosi della tenuta del Duca di Richmond. Qui le auto non si espongono. Si vivono. C’era tutta l’Italia, quest’anno. In gran forma. Con Pagani, che ha portato la sua Utopia Roadster come fosse un’opera di Cellini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Goodwood, il canto della velocità tra le colline inglesi