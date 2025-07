La Sicilia investe sull’intelligenza artificiale a scuola | 700mila euro per progetti innovativi 10mila euro per ogni istituto Tutti i dettagli

Il governo regionale scommette sul futuro digitale della Sicilia, puntando sull’innovazione didattica e sulle nuove competenze. Dal prossimo anno scolastico, gli studenti degli istituti statali dell’Isola saranno protagonisti di un percorso formativo dedicato all’intelligenza artificiale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stato di salute della sanità in Sicilia, liste d’attesa e intelligenza artificiale: l’intervista all’assessore regionale in occasione di Logos&Techne Vai su Facebook

