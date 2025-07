Cosa non ti hanno ancora detto sulla protezione solare

La protezione solare è un prodotto cui moltissime persone ricorrono in estate. Forse un tempo la questione veniva trascurata, ma oggi si conoscono bene i rischi e i danni derivanti dall'esposizione al sole, sia che questa esposizione sia voluta, come la tintarella sul lettino in spiaggia, sia che questa esposizione sia involontaria, per esempio nei tragitti che si percorrono a piedi in città. Ma ci sono diversi aspetti cui prestare attenzione. L’Spf non copre tutto. Prende il nome di Spf il Sun Protection Factor, ovvero il fattore di protezione solare, quel numerino che si può scorgere su tutte le confezioni di crema o spray acquistati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa non ti hanno (ancora) detto sulla protezione solare

Come scegliere la giusta protezione solare? La dermatologa smonta i falsi miti su abbronzatura, pelle scura e creme SPF - " I raggi UVA e UVB penetrano nella pelle danneggiando le cellule. Possono causare fotoinvecchiamento, iperpigmentazioni, rossori, collasso della barriera cutanea e, nei casi più gravi, tumori della pelle.

La protezione solare diventa skincare: il gesto quotidiano che preserva la pelle - Tre nuovi fluidi viso SPF 50 che uniscono trattamento e difesa dai raggi UV,riscrivono le regole della skincare.

