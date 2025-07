Mercato inter | lascia i nerazzurri giocherà in Serie A

Uno dei membri della rosa nerazzurra vestirĂ un’altra maglia nella prossima stagione, rimanendo in Italia La societĂ capitanata da Beppe Marotta ha bisogno di liberarsi di qualche esubero prima di attuare ulteriori colpi in entrata. Gli arrivi di Sucic e Luis Henrique sono stati importanti e Chivu ci sta giĂ lavorando, ma ora ai piani alti si pensa alle uscite. Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio che vede un componente della rosa ai saluti. Niente Inter per Carboni: altra stagione in prestito. Valentin Carboni durante il FIFA Club World Cup ha mostrato ottime doti offensive. Dopo una stagione da dimenticare, in prestito al Marsiglia di De Zerbi, complice il bruttissimo infortunio, si pensava che all’Inter, con Chivu in panchina, avrebbe potuto trovare un’opportunitĂ . 🔗 Leggi su Rompipallone.it

