Bologna, 14 luglio 2025 – È probabile che Vitalina Balani sia stata uccisa in un orario diverso rispetto a quello stabilito nel primo processo, ma, anche se si sposta in avanti l’ora del delitto, Andrea Rossi non ha comunque un alibi. Dunque, a fronte delle tante prove contro di lui, il commercialista resta l’autore dell’omicidio oltre ogni ragionevole dubbio. È questo, in estrema sintesi, il ragionamento che fanno i giudici della Corte d’appello di Perugia nelle motivazioni della sentenza con cui hanno respinto la richiesta di revisione avanzata dalla difesa di Rossi, 62 anni, che attualmente sta scontando l’ergastolo per l’omicidio della sua cliente, trovata morta il 15 luglio 2006. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Balani, no alla revisione. “Anche se cambia l’ora del delitto Rossi non ha un alibi”

