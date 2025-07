Giorni d’estate | il film è tratto da una storia vera?

Diretto da Jessica Swale, Giorni d’estate ( qui la recensione ) è un film drammatico britannico che racconta la storia di Alice, una scrittrice solitaria che vive in un cottage sul mare nel Kent. Durante la seconda guerra mondiale, è costretta ad accogliere un ragazzino di nome Frank, evacuato da Londra. All’inizio riluttante a prendersi cura di lui, Alice gradualmente instaura un legame con Frank e condivide con lui le sue ricerche sul folklore e le credenze pagane. Tuttavia, ben presto lui inizia a ricordarle il suo amore perduto, e lei comincia a provare un senso di responsabilitĂ nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: giorni - estate - film - storia

Trucchi per risparmiare in vacanza: quali sono i giorni migliori per prenotare e quando partire questa estate - Nel rapporto Air Hacks 2025 di Expedia sono contenuti consigli per risparmiare quando si prenota una vacanza: alcuni mesi e giorni sono piĂą costosi di altri.

"Assaggi d’estate". Due giorni dedicati al gusto con stand sul pontile - Il pontile si veste di sapore con la prima edizione di “Assaggi d’Estate – Cucina d’Autore”. Chef stellati e i migliori ristoranti e pasticcerie del territorio domenica 11 e lunedì 12 maggio, dalle 18 alle 23 saranno protagonisti di un percorso di gusto promosso dalla Compagnia della Vela e dal Comune.

Le attiviste della Collettiva strettese hanno scelto modi educati e poetici, ma per questo non meno espliciti, per dire la loro sul Ponte di Messina. La loro raccolta di racconti esce nei giorni dei proclami: «Cantieri entro l'estate» - C ’è uno strano fenomeno ottico che si verifica in mezzo al mare, nello Stretto di Messima: un’illusione visiva per cui l’immagine riflessa degli oggetti sulla terraferma appare come orbitare nell’aria.

Questa settimana il ciclo di incontri di Cinema Salus Estate ospita due relatori di particolare rilievo per affrontare - attraverso la proiezione di una serie di film - il delicato tema del rapporto tra Cinema e Storia. Saranno infatti ospiti del Cinema Salus due storici: Vai su Facebook

Stranizza d'amuri, l'esordio alla regia di Beppe Fiorello va in onda stasera su Rai 3; L'intervista a Luca Dal Canto regista di 'Due giorni d'estate'; Otto splendidi film ambientati in montagna da vedere, o rivedere, durante le prossime vacanze.

Giorni d’estate: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Cielo - Una scrittrice solitaria, un giovane sfollato e un amore perduto. Segnala maridacaterini.it

Giorni d'estate: la recensione del film - ComingSoon.it - Giorni d'estate recensione del film con Gemma Arterton e Gugu Mbatha- Secondo comingsoon.it