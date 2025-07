Napoli altro che Osimhen | è un’altra la chiave principale per chiudere Nunez

Non è Victor Osimhen ma un altro calciatore la chiave che sblocca il passaggio di Darwin Nunez in azzurro: ecco cosa accade (Ansa Foto) – SerieAnews Victor Osimhen sta creando non pochi problemi al Napoli. Il bomber vuole solo il Galatasaray, l’ha comunicato al club giallorosso e soprattutto l’ha fatto presente alla societĂ azzurra. Il nigeriano è pronto anche a forzare la mano ed ha giĂ inviato il certificato medico al Napoli per evitare il raduno agli ordini di Antonio Conte. La trattativa tra le due societĂ prosegue, c’è ancora distanza per quanto riguarda le tempistiche delle rate da saldare e soprattutto le garanzie bancarie che De Laurentiis aspetta ancora proprio sulle rate. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Napoli, altro che Osimhen: è un’altra la chiave principale per chiudere Nunez

In questa notizia si parla di: altro - osimhen - chiave - nunez

La Juventus vuole un altro Higuaín: punta tutto su Osimhen - La Juventus è pronta a fare un grande colpo di mercato per rinforzare il proprio attacco: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero avrebbe offerto ben 85 milioni di euro per assicurarsi Victor Osimhen.

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro: tutti i dettagli su quelle che possono essere le mosse.

Napoli, Osimhen resta con le mani in mano? L’Al Hilal piomba su un altro big attaccante di Serie A - L’Al Hilal è piombato su un big attaccante di Serie A: ora Osimhen resta con le mani in mano? Il futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco.

Nunez ha dato priorità assoluta al Napoli, per gli azzurri resta l’obiettivo principale per l’attacco (Romano) Il Napoli vuole prima piazzare Osimhen e poi riprendere i colloqui con il Liverpool per l'uruguaiano, che vuole approdare in Italia. https://www.ilnapolista. Vai su Facebook

Napoli, Darwin Núñez in stand-by; La chiave per il nuovo attaccante è Osimhen; Napoli, ti aspetto!. Pedullà svela: Nunez ha detto sì, si attende l'addio di Osimhen per l'affondo.

Napoli, blitz del Galatasaray per Osimhen: poi all-in su Nunez (o la coppia Lucca-Lookman) - Solo dopo aver sbloccato la cessione del nigeriano, sempre per 75 milioni ma magari senza passare dalla clausola rescissoria, gli azzurri proveranno a completare l'attacco, tra piano A (l'uruguaiano) ... Come scrive msn.com

Romano: "Cessione Osimhen, Galatasary ancora a Milano: c'è un passaggio chiave per chiudere" - Il club turco, dal canto suo, sta trattando da giorni con il Napoli per cercare di aggiudicarsi i diritti alle prestazion ... Si legge su msn.com