Auto in fiamme sulla Statale 36 a Nibionno | traffico in tilt

Un pomeriggio di code e rallentamenti sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un'auto alimentata a GPL ha preso fuoco all'altezza di Nibionno, in direzione sud, creando disagi alla circolazione nell'orario di punta del rientro dal lavoro. L'allarme è scattato alle 16:15 quando le fiamme. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Auto in fiamme sulla strada provinciale - Auto in fiamme alle porte della Val Grande. É successo nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 9 maggio, sulla strada provinciale 90, tra Rovegro e Cigogna.

Auto in fiamme a due passi dallo svincolo - Paura sulla Variante che conduce alla Domiziana nei pressi dello svincolo di Castel Volturno Sud. Un'auto, per motivi ancora in fase d'accertamento, è stata letteralmente divorata dalle fiamme.

Paura per Panucci: auto in fiamme nella notte, indagini in corso - Notte di paura per Christian Panucci, ex difensore della Nazionale e del Milan: incendiata, nella notte, la sua auto

