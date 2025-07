Il detto “Il tempo è galantuomo” non è mai stato così appropriato come in questa circostanza. Un mese e mezzo dopo l’abbraccio tra il celebre regista e Carlos Alcaraz al Roland Garros, che aveva scatenato l’indignazione dei tifosi italiani, la rivincita è stata servita su un piatto d’argento. Nonostante non fosse presente a Wimbledon, bensì a New York per la finale della Coppa del Mondo per club, il karma ha presentato il conto, e la vendetta dei sostenitori di Jannik Sinner è stata tanto dolce quanto meritata. Sinner ha trionfato nella finale di Wimbledon contro lo spagnolo con un punteggio di 3 a 1 (4-6; 6-4; 6-4; 6-4), regalando all’Italia una vittoria dal sapore inequivocabile di perfetta rivalsa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Ti saluta Jannik". Sinner trionfa e gli italiani si scatenano contro di lui: massacrato!