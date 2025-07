Impatto ambientale dei tessili | nuovi standard Ue per abbigliamento e calzature

La Commissione Europea ha adottato le Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) version 3.1, specifiche per abiti e calzature, frutto di cinque anni di lavoro collaborativo tra industria, ONG e istituzioni. Si tratta di un metodo scientifico, neutrale e omnicomprensivo per calcolare l’impronta ambientale del ciclo di vita di ogni prodotto tessile, dalla materia prima allo smaltimento. Questa classificazione uniforma il sistema di valutazione negli oltre 13 segmenti merceologici tessili (dai T?shirt alle scarpe), promuovendo dati primari, trasparenza sulle filiere e indicatori chiave come durabilità , riparabilità , contenuto riciclato e rilascio di fibre (microfibres) durante l’uso e il lavaggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

