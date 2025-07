Santa Lucia di Serino si dissocia da ogni violenza | Non siamo un luogo di criminalità

Il Sindaco di Santa Lucia di Serino, Ottaviano Vistocco, e tutta l’Amministrazione comunale, unitamente al Capogruppo di minoranza, Palmiro Savino, a nome dell’intera comunitĂ di Santa Lucia di Serino, desiderano dissociarsi dall’episodio di violenza che si è consumato ieri nella nostra comunitĂ . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sono andato a Santa Lucia di Serino per parlare della violenza contro gli animali visto che recentemente è stato ucciso un gatto con l'acido. Ho spiegato ai cittadini che dalla brutalità verso gli animali si passa facilmente a quella verso gli uomini. Poco dopo da Vai su Facebook

Sono andato a Santa Lucia di Serino per parlare della violenza contro gli animali visto che recentemente è stato ucciso un gatto con l'acido. Poco dopo davanti al sindaco e ai carabinieri vengo assalito da un gruppo di bruti perché gli era stato chiesto di sostar Vai su X

