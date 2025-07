Caso Garlasco Massimo Lovati | Chi E’ L’Avvocato Ribelle!

Scopri la storia di Massimo Lovati, il legale che con le sue teorie controcorrente sul delitto di Garlasco ha diviso l'opinione pubblica. Dentro il caso Garlasco: chi è davvero Massimo Lovati?. Avete presente quelle storie giudiziarie che sembrano uscite da un film, con colpi di scena, tensioni tra avvocati e teorie tanto audaci da spaccare in due l'opinione pubblica? Il delitto di Garlasco è proprio una di queste. Al centro delle polemiche non ci sono stati solo gli imputati e le vittime, ma anche i loro avvocati, diventati protagonisti di un autentico processo mediatico. E tra questi spicca Massimo Lovati, il legale che più di tutti ha fatto parlare di sé per le sue tesi controcorrente.

Garlasco, la lite Lovati-Taccia: "Non sta né in cielo né in terra" - Quello di Garlasco ormai non è più solo un intreccio intricato che la Procura di Pavia sta cercando di sbrogliare, ma un vero e proprio duello tra pm e avvocati difensori.

Garlasco, Massimo Lovati: "Chiara Poggi uccisa da un sicario" - L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, intervenendo a La vita in diretta, ha difeso con decisione il suo assistito, indagato nuovamente per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Garlasco, Avvocato Lovati: “Chiara uccisa perché scomoda”, la tesi del sicario - Si sfiora la fanta cronaca a Garlasco: ora c’è la tesi del sicario. A tirarla fuori è il legale di Sempio, Massimo Lovati, che parlerebbe di una Chiara “scomoda”, fatta fuori per non far saltare fuori verità drammatiche, ed uno Stasi “pedina” a cui qualcuno avrebbe semplicemente “raccontato il delitto”.

