l’eredità tecnologica di iron man rivive in ironheart. Il quinto episodio della serie Ironheart, intitolato “ Karma’s a Glitch ”, sembra suggerire un possibile ritorno di una tecnologia storica legata a Tony Stark. In particolare, si fa riferimento a un sistema che potrebbe essere stato dimenticato nel tempo, ma che ora potrebbe avere un ruolo centrale nella narrazione. Questo elemento rappresenta un collegamento diretto con il passato dell’universo Marvel e con l’eredità lasciata da Iron Man. il sistema barf: un retaggio di tony stark. una tecnologia dal passato di iron man. Nel corso della serie, si evidenzia come la protagonista Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, abbia già dimostrato di essere una degna erede dello spirito innovativo di Tony Stark. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ironheart e il sistema barf: l’eredità tecnologica di tony stark