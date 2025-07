Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina Corteo e iniziative con Anpi

GALLIPOLI – E’ partita la scorsa domenica da Siracusa e tra le tappe in itinerario, prima di dirigersi verso la Striscia di Gaza, c’è anche il porto di Gallipoli dove attraccherĂ in queste ore la nave Handala, gestita dalla Freedom Flotilla Coalition, dopo il blocco di quella precedente, la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: porto - nave - handala - raccoglie

Varco Valessini | Nave Usa in porto, presidio contro lo sbarco di armi: "Pronto un esposto in procura" - Non solo il presidio in concomitanza dell'arrivo della nave Usa Slnc Server, ma anche un esposto in procura per chiedere che venga fatta chiarezza.

Nave ostaggio di terroristi liberata in porto, ma è solo un'esercitazione - La Spezia, 13 maggio 2025 – Una complessa attività di addestramento antiterrorismo che ha coinvolto 120 operatori, si è svolta nel porto e nella rada della Spezia, dal 28 aprile al 9 maggio.

Nave Usa in porto, interrogazione di Avs contro lo sbarco di armi: "Livorno non sia crocevia di traffici bellici" - "Il porto di Livorno non può essere ridotto a opaco crocevia di traffici bellici". Lo afferma il circolo livornese di Sinistra Italiana dando notizia dell'interrogazione presentata al Governo dall'onorevole Marco Grimaldi, di Alleanza Verdi Sinistra, in merito all'arrivo al Molo Italia nei giorni.

La nave di Emergency recupera 2 salme al largo della Libia La nave Life Support di Emergency ha recuperato due cadaveri in acque internazionali della zona Sar libica. L’allarme era stato lanciato da Sea-Watch dopo che l’aereo Seabird aveva avvistato dive Vai su Facebook

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi; I sindaci della Marina Alta visitano la nave umanitaria Handala attraccata a Denia.

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi - GALLIPOLI – E’ partita la scorsa domenica da Siracusa e tra le tappe in itinerario, prima di dirigersi verso la Striscia di Gaza, c’è anche il porto di Gallipoli dove attraccherà in queste ore la nave ... Secondo lecceprima.it

Dopo l'arresto di Greta, una nuova nave della Freedom Flottila salpa verso Gaza - L'ultimo tentativo di rompere il blocco israeliano si era concluso con un'intercettazione dell'imbarcazione ... Segnala today.it