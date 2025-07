La lettera di Pettinari ai pescaresi | Esprimetevi se volete che continui a combattere la vecchia politica

Domenico Pettinari, consigliere comunale e presidente del movimento politico "Pettinari per l'Abruzzo", ha scritto sui social una lunga lettera ai pescaresi, in vista del voto che a breve interesserà 27 sezioni della città dopo la sentenza del Tar in attesa del parere del consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

