Minacce a Saviano confermate le condanne al boss e all' avvocato

La Corte d'Appello di Roma si è pronunciata confermando le condanne ad un anno e mezzo di carcere per il capoclan Francesco Bidognetti, boss del clan dei Casalesi e al suo ex avvocato Michele Santonastaso ad un anno e due mesi per le minacce rivolte nel 2008 allo scrittore Roberto Saviano e alla giornalista Rosaria Capacchione. La Corte di Appello ha confermato quanto stabilito già in primo grado i giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Roma, che avevano riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso al reato di minaccia. Il fatto è avvenuto durante il processo di appello Spartacus a Napoli, quello al clan dei Casalesi, e portò di fatto all'innalzamento della scorta per lo scrittore campano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minacce a Saviano, confermate le condanne al boss e all'avvocato

