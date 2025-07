Armi in Ucraina pagate dall’Europa e minacce alla Russia. Si concretizza così ciò che era stato pronosticato alla vigilia degli annunci del presidente Usa Donald Trump di oggi lunedì 14 luglio 2025. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha terminato poco fa un punto stampa insieme al segretario generale della Nato Mark Rutte. Al centro del dialogo con la stampa la guerra in Ucraina, scatenata dalla Russia ormai oltre tre anni fa. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ È la guerra di Joe Biden, non la mia. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La Nato comprerà le armi di Donald Trump con i soldi degli europei: “Pace in 50 giorni o dazi alla Russia”