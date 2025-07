Valentin Carboni Inter, accordo totale con il Genoa! L’argentino passa in rossoblĂą in prestito biennale ed alcune opzioni. I dettagli dell’operazione. Il futuro di Valentin Carboni, trequartista argentino classe 2005, sarĂ ancora in Serie A. L’ Inter ha infatti trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento in prestito del giovane talento, considerato uno dei prospetti piĂą promettenti del panorama nerazzurro. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il giocatore si trasferirĂ in Liguria con la formula del prestito secco fino a giugno 2026. L’accordo non prevede alcun diritto di riscatto a favore del Genoa: la volontĂ dell’Inter è infatti quella di riportare Carboni alla base una volta completato il percorso di crescita, forte di un’esperienza importante in un club di Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carboni Inter, accordo totale con il Genoa! L’argentino passa in rossoblù. I dettagli dell’operazione